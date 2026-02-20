صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روزہ عبادت اور اخلاقی اصلاح کا ذریعہ ، عاطف حسین

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈسٹرکٹ بار کے رکن اور ممتاز قانون دان عاطف حسین ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ روزہ عبادت اور اخلاقی اصلاح کا ذریعہ۔۔۔

رمضان المبارک اہلِ ایمان کے لیے نعمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے بھرپور مہینہ ہے ، رمضان المبارک ماہِ قرآن ہے اور روزہ کی عبادت کا اصل پیغام اللہ کے دین کو غالب کرنا اور مخلوق کا حق ادا کرنا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ماہ رمضان کو کھیل کود، نمود و نمائش اور بدتہذیبی کا شکار کرنے کی بجائے گھر، خاندان اور پورے معاشرے میں اسلامی اقدار اور تہذیب کا پیغام پہنچانا چاہیے ، روزہ انسان کو صبر، استقامت اور اخلاقی تربیت دیتا ہے اور معاشرتی اصلاح میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

