آواز دو پروگرام کے تحت برتھ رجسٹریشن کیمپ کا افتتاح
شرکاء کو مکمل آگاہی فراہم،بچوں ، بزرگوں ودیگر شہریوں کی رجسٹریشن
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)آواز دو پروگرام (ایس پی او) کے زیر اہتمام کرم پور میں برتھ رجسٹریشن کیمپ منعقد ہوا جس کا افتتاح ایم پی اے نعیم خان بھابھہ نے کیا۔ کیمپ میں یو سی سیکرٹری، سول سوسائٹی کے اراکین اور مقامی شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمپ میں مرد و خواتین نے اپنے بچوں سمیت ذاتی رجسٹریشن کے لیے درخواستیں جمع کروائیں، جن میں ایسے افراد بھی شامل تھے جن کی عمریں ۰۳، ۰۴ اور ۰۵ سال تک ہو چکی تھیں مگر پیدائش کا اندراج نہیں ہوا تھا۔ نومولود بچوں کی رجسٹریشن کے کیسز بھی موصول ہوئے ۔ پروگرام کے ممبران نے شرکاء کو مکمل آگاہی فراہم کی۔ ایم پی اے نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برتھ رجسٹریشن سے ہر شہری کی قانونی شناخت قائم ہوتی ہے۔ درست آبادی کا تعین ممکن ہوتا ہے اور حکومتی وسائل کی منصفانہ تقسیم یقینی بنتی ہے ، اس لیے ہر فرد کی رجسٹریشن ضروری ہے ۔ ایس پی او کے آواز دو پروگرام ضلع وہاڑی کی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر مریم طارق نے کہا کہ پروگرام کا مقصد ہر شہری کو قانونی شناخت فراہم کرنا اور برتھ رجسٹریشن کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے ۔