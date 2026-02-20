مظفرگڑھ میں یونیورسٹی کے قیام میں مزید تاخیر ناقابل قبول
حکومت یونیورسٹی، میڈیکل کالج اور وعدوں پر عملدرآمد کرے ،سول سوسائٹی
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) سول سوسائٹی نیٹ ورک مظفرگڑھ کے چیئرمین عامر سلیم شیخ، سینئر وائس چیئرمین ملک جاوید اختر، وائس چیئرمین پروفیسر افتخار ہاشمی، جنرل سیکرٹری ناظم حسین بلوچ اور سینئر ممبر یامین راہی نے کہا ہے کہ مظفرگڑھ میں یونیورسٹی کے قیام میں مزید تاخیر قبول نہیں کی جائے گی۔انہوں نے مظفرگڑھ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ سابق چیئرمین ملک خیر محمد بدھ مرحوم کی قیادت میں سول سوسائٹی نیٹ ورک نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مظفرگڑھ میں یونیورسٹی کے قیام کا عوامی مطالبہ مسلسل پہنچایا۔ لاہور ہائیکورٹ ملتان بینچ میں دائر پیٹشن کے بعد بھی معاملہ صوبائی حکومت کو بھیجا گیا تھا۔
سول سوسائٹی نے اسلام آباد اور لاہور میں حکام سے متعدد میٹنگز کیں، جن میں مظفرگڑھ میں یونیورسٹی کے قیام کے مطالبے کو درست تسلیم کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ مظفرگڑھ 225 سالہ قدیم ضلع ہے ، جس کی 2 تحصیلیں لیہ اور کوٹ ادو اب الگ ضلع بن چکی ہیں، لیکن مظفرگڑھ کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے ۔ سابق حکومت اور اعلیٰ حکومتی ایوانوں نے یونیورسٹی اور طیب اردگان میڈیکل کالج کے قیام کے وعدے کیے ، مگر عملی اقدامات نہیں ہوئے ۔سول سوسائٹی نیٹ ورک نے مطالبہ کیا کہ مظفرگڑھ کے اجتماعی حقوق کے تحفظ، یونیورسٹی، میڈیکل کالج اور زرعی یونیورسٹی کے وعدوں پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ رہنماں نے کہا کہ وہ سول سوسائٹی، انجمن شہریان، انجمن تاجران، وکلا، میڈیا اور شہریوں کے تعاون سے مظفرگڑھ کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے اور سیاسی رہنماں سے بھی اپیل کی کہ وہ وسیب کے حقوق کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔