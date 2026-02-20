منشیات کے ڈیلر کو 20 سال قید اور 8 لاکھ روپے جرمانہ
مقدمہ تھانہ گگو میں درج ، مجرم نعیم عرف نینو سے بارہ کلو چرس برآمد ہوئی تھی
وہاڑی،بورے والا(خبر نگار،نمائندہ خصوصی، سٹی رپورٹر )منشیات کے مقدمہ میں پولیس کی موثر تفتیش، پیروی و شہادتوں کی بدولت سزا ڈرگ ڈیلر کو سزا۔ ایڈیشنل سیشن جج بورے والا نے تھانہ گگو منڈی کے منشیات کے مشہور مقدمہ میں نامزد ڈرگ ڈیلر محمد نعیم عرف نینو کو جرم ثابت ہونے پر 20سال قید اور8 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا کا حکم سنا دیا، مقدمہ کی تفتیش سی سی ڈی سرکل انچارج چودھری محمد اکرام نے کی۔ استغاثہ کے مطابق تھانہ گگو منڈی کے اے ایس آئی شاہد چٹھہ نے ایک سال قبل منشیات کے بڑے ڈیلر نعیم عرف نینو ولد محمد لطیف سکنہ گگو منڈی کو چرس کی سپلائی کے لئے جاتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کرکے اسکے قبضہ سے 12 کلو سے زائد چرس برآمد کی اور اسکے خلاف مقدمہ درج کرلیا ،مقدمہ کی تفتیش خصوصی طور پر سرکل انچارج سی سی ڈی چودھری محمد اکرام کے سپرد کردی گئی جنہوں نے موثر تفتیش کے بعدتمام شواہد اکٹھے کرکے مکمل چالان عدالت میں پیش کردیا عدالت نے تفتیش کے تمام پہلووں کا جائزہ لیتے ہوئے ٹھوس شواہد کی روشنی میں جرم ثابت ہونے پر مجرم کو سزا سنا دی۔