خانیوال :رمضان کے لئے فول پروف سکیورٹی پلان جاری
387 مساجد، 59 امام بارگاہوں اور اہم مقامات پر اضافی نفری تعینات
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)رمضان المبارک کے موقع پر خانیوال میں فول پروف سکیورٹی پلان جاری کیا گیا ہے ۔ ترجمان پولیس کے مطابق ضلع بھر کی 387 مساجد اور 59 امام بارگاہوں پر سخت سکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ داخلی و خارجی راستوں پر خصوصی نگرانی کی جا رہی ہے جبکہ سحری و افطار دسترخوان، رمضان ماڈل بازار اور نگہبان کارڈ تقسیم مراکز پر اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ ضلع بھر میں 1100 سے زائد پولیس افسران اور جوان سکیورٹی ڈیوٹی سرانجام دیں گے جبکہ 140 ٹریفک اہلکار فیلڈ میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے متحرک رہیں گے ۔ ایلیٹ فورس کی 8 ٹیمیں حساس مقامات پر سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن کر رہی ہیں اور مشکوک افراد کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے ۔علاقائی سی سی ٹی وی کیمروں اور جدید مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے 24 گھنٹے نگرانی جاری رہے گی۔ پولیس ترجمان نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع پولیس ہیلپ لائن پر دیں تاکہ رمضان کے مقدس مہینے میں عوام کو تحفظ اور امن فراہم کیا جا سکے ۔