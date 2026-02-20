فیصل آباد نے انٹر ڈویژن باکسنگ چیمپئن شپ جیت لی
آرمی کی معاونت اور فیڈریشن کی سرپرستی میں فائنل مقابلے فیصل آباد میں ہوئے
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پاکستان آرمی کی معاونت اور پاکستان باکسنگ فیڈریشن کی زیر سرپرستی نیشنل باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ انٹر ڈویژنز پنجاب چیمپئن شپ کے فائنل مقابلے زرعی یونیورسٹی سپورٹس کمپلیکس فیصل آباد میں کھیلے گئے ۔ فوکل پرسن رضوان محبوب کے مطابق چوتھے روز 42 باکسرز نے 21 مقابلے کھیلے ۔ انڈر 17 جونیئر مردوں کے 46 کلوگرامز میں گولڈ میڈل محمد ارحم فیصل آباد نے جیتا جبکہ ذوہیب ملتان نے سلور میڈل حاصل کیا۔ دیگر وزن کی کیٹگریز میں فیصل آباد، لاہور اور ملتان کے باکسرز نے شاندار کارکردگی دکھائی۔
انڈر 19، انڈر 22 اور خواتین کی کیٹیگریز میں بھی مختلف مقابلے ہوئے ، جن میں فیصل آباد نے مجموعی طور پر سب سے زیادہ پوائنٹس حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ لاہور دوسری اور ملتان ڈویژن تیسری پوزیشن پر رہی۔ مہمانان خصوصی پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے صدر کرنل ر محمد ناصر اعجاز، آزاد کشمیر باکسنگ ایسوسی ایشن کے صدر زعیم نثار چوہدری اور دیگر معززین نے کامیاب باکسرز میں گولڈ، سلور اور براؤن میڈلز کے علاوہ ٹرافیاں اور شیلڈز تقسیم کیں۔ اس موقع پر نوجوان باکسرز نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا، جس سے مستقبل میں باکسنگ کے فروغ کے امکانات روشن ہوئے ۔