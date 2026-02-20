صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو کی بیوٹیفکیشن کا کام مکمل ہوگیا، شہر جگمگا اٹھا

  • ملتان
کوٹ ادو کی بیوٹیفکیشن کا کام مکمل ہوگیا، شہر جگمگا اٹھا

ریلوے روڈ، کلمہ چوک، کالی پل ، سٹیشن موڑ خصوصی لائٹنگ سے آراستہ

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)کوٹ ادو شہر کو خوبصورت روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم کی زیر نگرانی شہر کے مختلف مقامات پر بیوٹیفکیشن کا کام مکمل کر لیا گیا۔تفصیلات کے مطابق ریلوے روڈ، کلمہ چوک، کالی پل اور سٹیشن موڑ کو خصوصی لائٹنگ سے آراستہ کیا گیا ہے جبکہ اہم شاہراہوں اور مرکزی چوکوں پر بھی دلکش برقی قمقمے نصب کیے گئے ہیں۔ ان اقدامات سے شہر کا منظر دیدہ زیب ہو گیا ہے اور رات کے اوقات میں پورا علاقہ جگمگا اٹھتا ہے ۔ضلعی انتظامیہ کی جانب سے صفائی ستھرائی، تزئین و آرائش اور گرین بیلٹس کی بہتری کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ رمضان المبارک کے دوران صفائی اور خوبصورتی کے انتظامات مستقل بنیادوں پر جاری رکھے جائیں اور شہریوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے ۔عوامی حلقوں نے حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا ہے ۔

