ملتان ہائی کورٹ بار کے الیکشن 28فروری کو شیڈول

  • ملتان
حتمی فہرست جاری،صدارت 2،نائب صدر کی نشست پر 6امیدوار

ملتان (کورٹ رپورٹر)ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے سالانہ انتخابات 28فروری 2026ء کو منعقد ہوں گے ۔ یہ اعلان الیکشن بورڈ کے چیئرمین سید ریاض الحسن گیلانی، جنرل سیکرٹری صفدر سرسانہ سیال اور ممبران اظہر حیات اور فہیم گردیزی نے پریس کانفرنس میں کیا۔انہوں نے بتایا کہ آج کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ تھی۔ جنرل سیکرٹری کے امیدوار جواد جعفری نے رضاکارانہ طور پر الیکشن سے دستبردار ہوتے ہوئے اپنے کاغذات واپس لے لئے ۔ الیکشن بورڈ نے امیدواروں کی حتمی فہرست بھی جاری کر دی ہے ۔فہرست کے مطابق صدارت کی نشست پر 2 امیدوار، نائب صدر کی 6 نشستوں پر امیدوار، جنرل سیکرٹری کی نشست پر 2 امیدوار، فنانس سیکرٹری کے لئے 3، لائبریری سیکرٹری کے لئے 2 جبکہ ایگزیکٹو ممبر کی 7 نشستوں کے لئے 11 امیدوار مدمقابل ہوں گے ۔الیکشن بورڈ کے مطابق ہر شہر کے لئے علیحدہ پولنگ بوتھ قائم کیا جائے گا۔ ملتان کے ووٹرز کی تعداد زیادہ ہونے کے باعث انہیں مختلف بوتھوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ووٹر کے لئے اصل شناختی کارڈ اور پنجاب بار کونسل کا کارڈ ہمراہ لانا لازمی ہوگا۔انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد اسی روز ووٹوں کی گنتی کر کے نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔

 

