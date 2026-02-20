سرکاری دفتر میں ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنیوالے پر مقدمہ
ملتان (کرائم رپورٹر) سیتل ماڑی پولیس نے سرکاری دفتر میں ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے الزام میں ملزم بلال کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
اے ایس آئی کے مطابق سکیورٹی کانسٹیبل نے رپورٹ پیش کی کہ ملزم نے دفتر کے اندر وڈیو بنا کر اسے سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کیا، جو غیر قانونی اور سرکاری قواعد کے خلاف ہے ۔پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں تاکہ ذمہ دار افراد کو قانون کے مطابق سزا دلائی جا سکے ۔