ملتان:میپکو ٹیم پر حملہ، بجلی چور گرفتار ، آلات ضبط
احمد یار سب ڈویژن میں ڈائریکٹ کنکشن پکڑنے پر لائن مین زخمی کردیا
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کی احمد یار سب ڈویژن ٹیم پر بجلی چوروں نے حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ ٹیم معمول کی چیکنگ کے دوران دو مقامات پر براہِ راست بجلی سپلائی پکڑ رہی تھی، جو قانوناً سنگین جرم ہے ۔ اچانک حملے میں میٹر انسپکٹر شدید زخمی ہوا، کپڑے پھاڑ دیئے گئے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، جبکہ لائن مین بھی زخمی ہوا۔واقعہ کی اطلاع پر ایس ڈی او آپریشن احمد یار سب ڈویژن، پولیس اور رینجرز فورس موقع پر پہنچے اور صورتحال قابو میں لائی۔ کارروائی کے دوران ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، بجلی چوری میں استعمال ہونے والا میٹر اور ایل ٹی لائن اتار لی گئی، اور اے سی انورٹر، ہیٹر اور دو کٹنگ موٹرز ضبط کر کے پولیس کے حوالے کر دیئے گئے ۔سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ساہیوال سرکل ناصر محمود فانی نے واقعہ کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بجلی چوری قومی جرم ہے اور عملے پر حملہ قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ میپکو کی زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت بجلی چوروں اور حملہ آوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی ۔