سیوریج لائنوں کی صفائی یقینی بنائی جائے ،فیصل شوکت
کھلے مین ہولز کو فوری ڈھانپنے کیلئے ہنگامی اقدامات کئے جائیں، ایم ڈی واسا
ملتان (وقائع نگار خصوصی)واسا ملتان کے منیجنگ ڈائریکٹر فیصل شوکت نے رمضان المبارک کے دوران شہریوں کو پانی کی بلا تعطل فراہمی اور نکاسیٔ آب کے مؤثر نظام کو یقینی بنانے کے لئے تمام سیوریج ڈویژنز کو خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔یہ ہدایات واسا ہیڈ آفس شمس آباد میں منعقدہ اجلاس میں جاری کی گئیں، جس میں ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر انجینئرنگ ذیشان شوکت گوندل، ڈائریکٹر انجینئرنگ و ایڈمن رابعہ محفوظ اور تمام ڈپٹی و اسسٹنٹ ڈائریکٹرز انجینئرنگ شریک ہوئے ۔ اجلاس میں سحری، افطار اور تراویح کے اوقات میں شہر بھر میں پانی کی بلا تعطل فراہمی اور نکاسیٔ آب کے نظام کی فعالیت کو یقینی بنانے کے لئے جامع حکمتِ عملی کا جائزہ لیا گیا۔ایم ڈی واسا نے تمام ٹیوب ویلز اور ڈسپوزل اسٹیشنز میں تکنیکی خرابیوں کا فوری ازالہ کرنے ، مساجد کے اطراف سیوریج لائنوں کی صفائی، ڈی سلٹنگ اور مین ہول کورز کی مرمت ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ کھلے مین ہولز کو فوری ڈھانپنے اور کھدائی والے مقامات پر حفاظتی اقدامات یقینی بنانے پر بھی زور دیا گیا۔مزید برآں، پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں میں معیار و شفافیت برقرار رکھنے کے لئے ڈپٹی ڈائریکٹرز کو پائپ فیکٹری کا دورہ اور معیاری ٹیسٹنگ کی ہدایت دی گئی۔ اجلاس کے اختتام پر عزم کیا گیا کہ رمضان المبارک کے دوران پانی، نکاسیٔ آب اور صفائی ستھرائی کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔