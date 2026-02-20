رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف پہلی ترجیح قرار
سہولت بازاروں میں سستے داموں اشیاء فراہم ،گرانفروشی پر گرفتاریاں،جرمانے
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ حافظ عثمان طاہر جپہ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ماہِ رمضان المبارک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اوّلین ترجیح ہے ،اشیائے خورونوش کی مقررہ نرخوں پر دستیابی ہر صورت یقینی بنائی جا رہی ہے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ گراں فروشی کے سدباب کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فیلڈ میں متحرک رہیں اور اشیائے ضروریہ، سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری نرخوں پر فروخت یقینی بنائیں۔
سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی کے مطابق ضلع بھر میں 1282 انسپکشنز کی گئیں، 39 خلاف ورزیاں سامنے آئیں جن پر مجموعی طور پر ایک لاکھ 81 ہزار 500 روپے جرمانہ عائد کیا گیا، ایک مقدمہ درج اور 6 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ قیمتوں کی چیکنگ میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف بھاری جرمانے ، دکانوں کی سیلنگ اور مقدمات درج کیے جائیں گے۔انہوں نے بتایا کہ رمضان سہولت بازاروں میں اشیا عام مارکیٹ سے کم نرخوں پر دستیاب ہیں جبکہ نگہبان دسترخوان قائم کر دئیے گئے ہیں جہاں ’’مریم کے مہمان‘‘ پروگرام کے تحت مستحق افراد کے لیے باعزت افطاری کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ نگہبان کارڈز کے ذریعے مستحق گھرانوں کو 10 ہزار روپے مالی معاونت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔