ملتان کینٹ: درزیوں کی دکانوں سے وردیاں چوری

  • ملتان
پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے نامعلوم چوروں کی تلاش میں مصروف

ملتان (کرائم رپورٹر)کینٹ پولیس نے درزیوں کی دکانوں سے سرکاری اداروں کی وردیاں چوری ہونے کی اطلاع پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس کو اوپل شہید روڑ سے محمد فاروق نے بتایا کہ وہ اور محمد منظور اپنی دکانیں بند کرکے گھر چلے گئے تھے ، لیکن صبح پہنچنے پر دکانوں کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے ۔چوری کی پڑتال کے دوران معلوم ہوا کہ دکانوں میں سرکاری اداروں کی مردانہ اور زنانہ وردیوں کے علاوہ دیگر جینٹس بھی چوری ہو گئے ہیں۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے نامعلوم چوروں کی تلاش شروع کر دی اور مقدمہ درج کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کر دیا۔

 

 

