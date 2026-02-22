واسا،سحر وافطار میں شہریوں کو اضافی پانی کی فراہمی
شکایات کا موثر تدارک ، سیوریج لائنوں کی صفائی یقینی بنائی جائے ، فیصل
ملتان (وقائع نگار خصوصی)منیجنگ ڈائریکٹر واسا ملتان فیصل شوکت کی ہدایت پر رمضان المبارک کے دوران شہریوں کو پانی کی بلا تعطل فراہمی اور نکاسی آب کے مؤثر نظام پر عملدرآمد کے لئے تمام سیوریج ڈویژنز کی سطح پر ہنگامی اقدامات جاری ہیں۔ایم ڈی واسا نے نکاسی آب کی شکایات نوٹس لینے کے بعد فوری ازالے کے لئے خصوصی ٹیمیں متحرک کر دی ہیں۔ سحر اور افطار کے اوقات کے علاوہ نمازِ تراویح تک سیوریج اوور فلو اور واٹر سپلائی لیکیج کی روک تھام کے لئے فیلڈ ٹیمیں 24 گھنٹے آپریشن میں مصروف ہیں۔ شعبہ واٹر سپلائی کو ہدایت دی گئی ہے کہ سحر و افطار میں شہریوں کو اضافی پانی کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے ۔فیصل شوکت نے تمام ڈپٹی ڈائریکٹرز سیوریج کو ہدایت دی ہے کہ رمضان کے دوران نکاسی آب کی شکایات کے مؤثر تدارک کے لئے سیوریج لائنوں کی صفائی مہم میں تیزی لائی جائے ۔ تمام سیوریج افسروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ مساجد، امام بارگاہوں اور قبرستانوں کے اطراف باقاعدہ مانیٹرنگ کریں اور سیوریج اوور فلو یا مین ہول کورز سے متعلق کسی بھی شکایت پر فوری کارروائی عمل میں لائی جائے ۔جمعہ اور ہفتہ کی روزانہ کارروائیوں میں پیر کالونی، بسم اللہ کالونی، رحمان کالونی، گلریز ٹاؤن، متی تل روڈ، نشتر روڈ، لوہا مارکیٹ روڈ، کینال کالونی، دہلی گیٹ، محبوب آباد، شاداب کالونی، واحد آباد کالونی، بھٹہ کالونی، اسلام نگر، لطیف آباد اور حسن آباد سمیت متعدد علاقوں میں درجنوں مین ہولز کی صفائی مکمل کی گئی۔