گریڈ 8 سالانہ امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری کردی گئی
امتحانات 9 مارچ سے ، الیکٹرانک آلات لانے پر مکمل پابندی عائد
ملتان (خصوصی رپورٹر)پیکٹا نے گریڈ 8 کے سالانہ امتحانات 2026 کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی ہے ۔ اعلامیے کے مطابق امتحانات کا باقاعدہ آغاز 9 مارچ 2026 سے ہوگا اور تمام پرچے صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک لئے جائیں گے ۔جاری کردہ شیڈول کے مطابق 9 مارچ ریاضی، 10 مارچ اردو، 11 مارچ انگلش جبکہ 12 مارچ سائنس کا پرچہ لیا جائے گا۔ پیکٹا کے مطابق گریڈ 8 کے دیگر مضامین کے امتحانات سکولز خود ایس بی اے ماڈل کے تحت آئی بی ایس سہولت کے ذریعے منعقد کریں گے ، جبکہ باقی مضامین کا شیڈول سالانہ ٹرم اسیسمنٹ 2026 کے ساتھ جاری کیا جائے گا۔اعلامیے میں واضح کیا گیا ہے کہ امتحانی مرکز میں کیلکولیٹر، موبائل فون، اسمارٹ واچ یا کسی بھی قسم کے الیکٹرانک آلات لانا سختی سے ممنوع ہوگا۔ طلبہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ امتحان شروع ہونے سے کم از کم 30 منٹ قبل مرکز میں پہنچیں۔ امیدواروں کے لئے بی فارم اور رول نمبر سلپ ساتھ لانا لازمی قرار دیا گیا ہے ۔امتحان کے دوران صرف نیلے یا کالے بال پوائنٹ پین کے استعمال کی اجازت ہوگی جبکہ ریاضی کے پرچے کے لئے جیومیٹری باکس لانا ضروری ہوگا۔ صرف فراہم کردہ جوابی کاپی استعمال کی جائے گی اور کوئی اضافی شیٹ جاری نہیں کی جائے گی۔ امتحان مکمل ہونے سے قبل کسی امیدوار کو مرکز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمام سکولز اور طلبہ کو ہدایات پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنانے کی تاکید کی گئی ہے ۔