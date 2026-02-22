صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعظم لیپ ٹاپ سکیم کے تحت کمپیوٹرز کی جامعات کو ترسیل

  • ملتان
وزیراعظم لیپ ٹاپ سکیم کے تحت کمپیوٹرز کی جامعات کو ترسیل

درخواست گزار طلبہ متعلقہ یونیورسٹی سے لیپ ٹاپ وصول کرسکتے ہیں

 ملتان (خصوصی رپورٹر)وزیراعظم یوتھ لیپ ٹاپ سکیم کے تحت ملک بھر کی جامعات میں لیپ ٹاپس کی ترسیل مکمل کر دی گئی ہے اور تقسیم کا عمل باقاعدہ طور پر جاری ہے ۔ اس حوالے سے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن (ایچ ای سی)نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے طلبہ کو آگاہ کیا ہے ۔بیان کے مطابق جن طلبا و طالبات نے سکیم کے تحت درخواستیں جمع کرائی تھیں، ان کی متعلقہ یونیورسٹیوں میں لیپ ٹاپس پہنچا دیئے گئے ہیں۔ ایسے تمام طلبہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی جامعہ کا دورہ کریں اور مقررہ فوکل پرسن سے رابطہ کریں۔طلبہ کو ضروری دستاویزات جمع کرانے کے بعد لیپ ٹاپ فراہم کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق تقسیم کے عمل کو شفاف اور منظم بنانے کے لئے باقاعدہ طریقہ کار وضع کیا گیا ہے تاکہ اہل طلبہ کو بروقت سہولت فراہم کی جا سکے ۔یاد رہے کہ وزیراعظم یوتھ لیپ ٹاپ سکیم کا مقصد ہونہار اور مستحق طلبہ کو جدید ٹیکنالوجی تک رسائی فراہم کرنا اور اعلیٰ تعلیم کے فروغ میں معاونت کرنا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد راولپنڈی:مہنگائی کیخلاف کریک ڈائون،137گراں فروش گرفتار،82دکانیں سیل

مہاجرین مقیم پیپلز پارٹی کا مضبوط سیاسی سرمایہ،فیصل راٹھور

اسلام امن کا داعی ، سیرت نبوی ؐہر شعبہ میں مشعل راہ، احسن اقبال

امن و امان کی بحالی کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائینگے،ڈی آئی جی

شہریوں کو بھرپور سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے،آئی جی

اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو اعتدال پر رکھا جائے، ڈی سی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل