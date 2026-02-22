وزیراعظم لیپ ٹاپ سکیم کے تحت کمپیوٹرز کی جامعات کو ترسیل
درخواست گزار طلبہ متعلقہ یونیورسٹی سے لیپ ٹاپ وصول کرسکتے ہیں
ملتان (خصوصی رپورٹر)وزیراعظم یوتھ لیپ ٹاپ سکیم کے تحت ملک بھر کی جامعات میں لیپ ٹاپس کی ترسیل مکمل کر دی گئی ہے اور تقسیم کا عمل باقاعدہ طور پر جاری ہے ۔ اس حوالے سے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن (ایچ ای سی)نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے طلبہ کو آگاہ کیا ہے ۔بیان کے مطابق جن طلبا و طالبات نے سکیم کے تحت درخواستیں جمع کرائی تھیں، ان کی متعلقہ یونیورسٹیوں میں لیپ ٹاپس پہنچا دیئے گئے ہیں۔ ایسے تمام طلبہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی جامعہ کا دورہ کریں اور مقررہ فوکل پرسن سے رابطہ کریں۔طلبہ کو ضروری دستاویزات جمع کرانے کے بعد لیپ ٹاپ فراہم کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق تقسیم کے عمل کو شفاف اور منظم بنانے کے لئے باقاعدہ طریقہ کار وضع کیا گیا ہے تاکہ اہل طلبہ کو بروقت سہولت فراہم کی جا سکے ۔یاد رہے کہ وزیراعظم یوتھ لیپ ٹاپ سکیم کا مقصد ہونہار اور مستحق طلبہ کو جدید ٹیکنالوجی تک رسائی فراہم کرنا اور اعلیٰ تعلیم کے فروغ میں معاونت کرنا ہے ۔