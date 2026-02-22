صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بورے والا:رمضان میں مساجد کی صفائی کا عمل تیز

  • ملتان
بورے والا:رمضان میں مساجد کی صفائی کا عمل تیز

بورے والا (نمائندہ دنیا ) رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تحصیل بوریوالا میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت مساجد اور۔۔۔

 دیگر عبادت گاہوں کی صفائی کا عمل تیز کر دیا گیا ہے ۔ روزانہ کی بنیاد پر خصوصی ٹیمیں مختلف علاقوں میں مساجد کی دھلائی اور اردگرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے فرائض سرانجام دے رہی ہیں۔ تحصیل انچارج ستھرا پنجاب بوریوالا قیصر سلیم بٹ نے کہا کہ رمضان میں صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ نمازیوں کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد سیوریج اپ گریڈیشن کا 23 ارب کا پیکیج شروع، دومراحل میں تکمیل جون 2027 تک ہوگی

کمشنر کا جھنگ کا دورہ، سویٹ ہوم کے بچوں میں تحائف تقسیم

ٹوبہ : ڈی سی کا رمضان نگہبان بازار کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا

چنیوٹ:سلمیٰ بٹ کا رمضان بازار اور نگہبان پروگرامز کا دورہ

ڈی جی ایف ڈی اے کی شہری مسائل حل کرنے کی ہدایت

ڈی سی کا رمضان سہولت بازار جھنگ روڈ کا دورہ، قیمتوں کا جائزہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل