بورے والا:رمضان میں مساجد کی صفائی کا عمل تیز
بورے والا (نمائندہ دنیا ) رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تحصیل بوریوالا میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت مساجد اور۔۔۔
دیگر عبادت گاہوں کی صفائی کا عمل تیز کر دیا گیا ہے ۔ روزانہ کی بنیاد پر خصوصی ٹیمیں مختلف علاقوں میں مساجد کی دھلائی اور اردگرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے فرائض سرانجام دے رہی ہیں۔ تحصیل انچارج ستھرا پنجاب بوریوالا قیصر سلیم بٹ نے کہا کہ رمضان میں صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ نمازیوں کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔