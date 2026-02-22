مساجد کی تزئین و آرائش کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت
بوریوالا (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورائیہ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر بورے والا جواد حسین ملک نے ماہِ رمضان المبارک کے حوالے سے علما کرام اور آئمہ مساجد کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔۔۔۔
اجلاس میں مساجد کی خوبصورتی، تزئین و آرائش اور برقی قمقموں و لائٹنگ کے محفوظ انتظامات مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں ،اس موقع پر ڈی ایس پی بوریوالا رانا عمران ٹیپو سمیت دیگر افسران و علما موجود تھے ۔ ڈی ایس پی نے رمضان میں امن و امان برقرار رکھنے پر زور دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے تاجران اور کریانہ ایسوسی ایشن سے ملاقات میں سرکاری نرخوں پر اشیائے خوردونوش کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی جبکہ ایم سی آفس پبلک لائبریری کے دورہ کے دوران صفائی، ریکارڈ اور سہولیات مزید بہتر بنانے کے احکامات جاری کیے ۔