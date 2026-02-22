اشتہاری ملزم کو بھگانے پر سہولت کار کے خلاف مقدمہ
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر ،نامہ نگار ) تھانہ صدر پولیس نے اشتہاری ملزم کو فرار کرانے میں مدد دینے والے۔۔۔
سہولت کار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق اہلکار افتخار علی شاہ تونسہ موڑ پر موجود تھے کہ اطلاع ملی جاوید نامی اشتہاری پل مگسن کے قریب ہے ۔ پولیس نے ریڈ کیا تو موقع پر موجود محمد محبوب نے شور مچا کر ملزم کو خبردار کیا، جس پر دونوں موٹر سائیکل پر فرار ہوگئے ۔ پولیس نے سہولت کار کے خلاف مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی اور ملزمان کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔