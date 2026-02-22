نمازِ تراویح کے دوران سکیورٹی سخت، اٖضافی نفری تعینات
گگومنڈی (نامہ نگار) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی تصور اقبال کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ گگومنڈی خالد محمود چوہان نے۔۔۔
رمضان المبارک میں نمازِ تراویح کے دوران مساجد کی سکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ شہر اور گردونواح کی حساس مساجد میں اضافی پولیس نفری تعینات کر دی گئی ہے اور داخلی و خارجی راستوں پر کڑی نگرانی جاری ہے ۔ نمازِ تراویح کے اوقات میں باقاعدہ گشت بڑھا دیا گیا ہے ۔ ایس ایچ او نے کہا کہ مشکوک افراد پر نظر رکھی جا رہی ہے اور شہری کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع دیں۔ شہریوں نے سکیورٹی اقدامات کو سراہتے ہوئے پولیس کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کرائی۔