بورے والا:قصابوں نے گوشت کے نرخ بڑھا دئیے
شہر میں پانی ملے گوشت کی فروخت، ریٹ لسٹ موجود عمل نہیں کیا جا رہا
بورے والا (نمائندہ دنیا ) ضلع میں پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو دکانداروں نے ماموں بنانا شروع کر دیا ہے ۔ بعض قصاب بیمار اور لاغر جانوروں کا گوشت فروخت کر رہے ہیں، جبکہ منفی شہرت کے حامل دکاندار پانی ملا کر گوشت بیچ رہے ہیں۔ جاننے والوں سے 2200سے 2300 روپے وصول کیے جا رہے ہیں، جبکہ نئے گاہکوں کو 1800 ریٹ دکھا کر 2000سے 2200 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ دکان پر کمپیوٹر کانٹے پر ریٹ لسٹ موجود ہے ، مگر اس پر عمل نہیں کیا جا رہا۔