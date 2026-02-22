صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال :رمضان نگہبان دسترخوان میں افطاری جاری

ضلع بھر کے 10مقامات پر روزانہ 2500افراد مستفید ہو رہے :ڈی سی

 خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ضلع خانیوال میں مخیر حضرات کے تعاون سے نگہبان دسترخوان مکمل طور پر فعال کر دیے گئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے ضلع بھر کے 10مختلف مقامات پر افطار دسترخوان قائم کیے ہیں جہاں روزانہ 2500 روزہ دار مستفید ہو رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ و تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتالوں، سٹی پارک اور دیگر اہم عوامی مقامات پر قائم رمضان دسترخوانوں میں معیاری اور بروقت کھانے کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے کہا کہ صفائی اور کھانے کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور رمضان میں مستحق اور نادار طبقے کو ریلیف ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔ کبیروالا، میاں چنوں اور جہانیان میں بھی دسترخوان قائم کیے گئے ہیں جہاں شہریوں کے لیے منظم انتظامات کیے گئے ہیں۔

 

