عوامی خدمت کے عمل کو مزید مؤثر بنایا گیا :عثمان طاہر
ہسپتال سمیت مختلف اہم مقامات پر دسترخوانوں کا باقاعدہ انعقاد جاری گا
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات کے تحت ضلع مظفرگڑھ میں ‘‘مریم کے مہمان’’ پروگرام کے سلسلے میں رمضان دسترخوان پر مستحق اور مسافر روزہ داروں کے لیے باوقار انداز میں افطاری کا بندوبست کیا جا رہا ہے ۔ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ حافظ عثمان طاہر جپہ کی نگرانی میں ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال سمیت مختلف اہم مقامات پر دسترخوانوں کا باقاعدہ انعقاد جاری ہے ، جہاں روزانہ بڑی تعداد میں شہری مستفید ہو رہے ہیں۔ضلعی انتظامیہ کی جانب سے معیاری اور حفظانِ صحت کے اصولوں کے مطابق تیار شدہ کھانا فراہم کیا جا رہا ہے جبکہ صفائی، نظم و ضبط، بیٹھنے کے مناسب انتظامات اور سکیورٹی اقدامات کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ روزہ داروں کو پُرسکون اور باعزت ماحول میسر آ سکے ۔ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے کہا کہ رمضان المبارک میں عوامی خدمت کے عمل کو مزید مؤثر بنایا گیا ہے اور حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق ضرورت مند افراد تک سہولیات کی بروقت فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ انتظامات کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے اور کسی بھی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔