میلسی میں اراضی ریکارڈ سنٹر میں ٹاؤٹ مافیا پر کریک ڈاؤن
اسسٹنٹ کمشنر نے سائلین سے لوٹ مار کی شکایات پر فوری کارروائی کا حکم دیا
میلسی (نمائندہ دنیا ) اسسٹنٹ کمشنر میلسی سعد بن خالد نے اراضی ریکارڈ سنٹر میں ٹاؤٹ مافیا کی مبینہ سرگرمیوں اور سائلین سے لوٹ مار کی شکایات کا سخت نوٹس لیتے ہوئے فوری کارروائی کا حکم دے دیا۔ ذرائع کے مطابق بدنام ٹاؤٹ سجاد عرف سجادی، جو موضع خان پور کے پٹواری کا منشی بتایا جاتا ہے ، سائلین کو لا کر مخصوص افراد کے کام کروانے کے بعد ریکارڈ بلاک کرواتا تھا، جس سے شہری شدید مشکلات کا شکار تھے ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے سنٹر انچارج وسیم ہاشمی کو ہدایت کی کہ صرف متعلقہ پٹواری سرکاری ریکارڈ کے ساتھ حاضر ہوں، غیر متعلقہ افراد کی داخلے کی اجازت نہ دی جائے ، اور کمپیوٹرائزیشن کے عمل کو شفاف اور مرحلہ وار آن لائن مکمل کیا جائے ۔ شہری محمد سبحان، راؤ محمد وسیم اور دیگر نے انتظامیہ کے اقدام کو خوش آئند قرار دیا اور مؤثر مانیٹرنگ کے قیام پر زور دیا تاکہ آئندہ کسی ٹاؤٹ کو سرگرم ہونے کا موقع نہ ملے ۔