  • ملتان
بارہ میل (نمائندہ دنیا) ماہ رمضان المبارک رحمت، برکت اور بخشش کا مہینہ ہے ، سیاسی و سماجی شخصیات چوہدری محمد اسلم کمبوہ، سردار سجاد احمد خان سیال، را عارف جاوید، چوہدری ساجد کمبوہ، را سلیم اختر شاد اور دیگر نے مشترکہ بیان میں کہا کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے ساتھ غریبوں کی مالی امداد ضروری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو مہنگائی کنٹرول کر کے عوام کو ریلیف فراہم کرنا چاہیے ، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور پیرا فورس کے ملازمین خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کریں، سٹاک شدہ اشیاء پر بھی سخت نگرانی ضروری ہے ۔ شخصیات نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی کہ ضلع خانیوال اور کبیروالا میں مہنگائی کنٹرول کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں تاکہ روزے داروں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے اور مستحق افراد عید کی خوشیوں میں شریک ہوں۔

 

