وہاڑی میں چوری کی وارداتیں بڑھ گئیں،خوف وہراس

  • ملتان
وہاڑی میں چوری کی وارداتیں بڑھ گئیں،خوف وہراس

وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی) شہر میں شہری چوریوں کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے عوام میں خوف و تشویش پیدا کر دی ہے ،

 جبکہ پولیس کی کارکردگی زیادہ تر فوٹو سیشن تک محدود نظر آتی ہے ۔تفصیلات کے مطابق سرکل کے تھانہ سٹی کی حدود سے نامعلوم چور راو حمزہ کا موٹر سائیکل چوری کر کے فرار ہو گئے ۔ اسی دوران شہزاد اشرف کی بیوی کے رکشے سے نامعلوم خواتین نے موبائل فون اور نقدی 37 ہزار روپے چرائی۔تھانہ سٹی کی دیگر وارداتوں میں عمیر انور کی ورکشاپ سے دو بیٹریاں اور کاپر تار چوری ہوئی۔ 

 

