میلسی وہاڑی روڈ کی تعمیر جلد شروع ہوجائیگی، نعیم اختر بھابھہ

  • ملتان
میلسی وہاڑی روڈ کی تعمیر جلد شروع ہوجائیگی، نعیم اختر بھابھہ

میلسی (نامہ نگار )صوبائی حلقہ نعیم خان اختر خان بھابھہ (ایم پی اے پی پی 234)سے ان کے ڈیرہ پر میلسی پریس کلب کے صدر سجاد احمد سعیدی کی قیادت میں صحافیوں کے وفد نے ملاقات کی۔

ملاقات کے دوران علاقے میں جاری ترقیاتی کاموں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایم پی اے نعیم خان بھابھہ نے بتایا کہ میلسی وہاڑی روڈ کی تعمیر کی منظوری ہو چکی ہے اور اس پر کام جلد شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ علاقے کے عوام کے لیے آمد و رفت کی سہولیات کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔انہوں نے مزید بتایا کہ اس سے قبل بھی سابق وزیراعلیٰ شہباز شریف سے میلسی پریس کلب کے لیے فنڈز حاصل کر کے فراہم کیے گئے تھے ۔ اس موقع پر نعیم بھابھہ نے میلسی پریس کلب کی تزئین و آرائش کے لیے حکومت سے مزید فنڈز لے کر دینے کا بھی وعدہ کیا، جس پر صحافیوں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔اس موقع پر کسان اتحاد کے صدر شبو خان بلوچ،ملک شہزاد کھوارہ،ملک وسیم رضا،راؤ اشرف اقبال، گلزار احمد و دیگر بھی موجود تھے ۔

 

