صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خصوصی افراد میں ہمت کارڈز اور معاونتی آلات تقسیم

  • ملتان
خصوصی افراد میں ہمت کارڈز اور معاونتی آلات تقسیم

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق خصوصی افراد کو معاشرے کا مفید اور باوقار شہری بنانے کے لیے ضلع میں عملی اقدامات جاری ہیں۔

 محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے زیر اہتمام ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی جس میں خصوصی افراد میں ہمت کارڈز اور معاونتی آلات تقسیم کیے گئے ۔تقریب میں رکن صوبائی اسمبلی سلمیٰ سعید ہاشمی بطور مہمانِ خصوصی شریک ہوئیں۔ انہوں نے 7معاونتی آلات اور 17ہمت کارڈز تقسیم کیے اور حکومت پنجاب کے فلاحی اقدامات کو سراہا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال خانیوال محمد عمر رانا نے شرکاء کو وزیراعلیٰ پنجاب کے خصوصی افراد کے لیے جاری پروگرامز اور معاونتی سکیموں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔دریں اثنا، محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام موضع قتال پور، تحصیل کبیر والا میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد بھی کیا گیا۔ عمر میڈیکیئر اینڈ ویلفیئر سروسز کے تعاون سے منعقدہ کیمپ میں تقریباً 500 افراد مستفید ہوئے جبکہ 250مستحقین کا مفت طبی معائنہ کر کے انہیں مفت ادویات فراہم کی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بچی سے بدفعلی کی کوشش کاملزم گرفتار

تربیتی اعتکاف کا سلسلہ جاری

ٹیچرز پنشن سے بھی محروم

بس سے منشیات برآمد

مقابلے میں2ڈاکو زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ