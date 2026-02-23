خصوصی افراد میں ہمت کارڈز اور معاونتی آلات تقسیم
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق خصوصی افراد کو معاشرے کا مفید اور باوقار شہری بنانے کے لیے ضلع میں عملی اقدامات جاری ہیں۔
محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے زیر اہتمام ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی جس میں خصوصی افراد میں ہمت کارڈز اور معاونتی آلات تقسیم کیے گئے ۔تقریب میں رکن صوبائی اسمبلی سلمیٰ سعید ہاشمی بطور مہمانِ خصوصی شریک ہوئیں۔ انہوں نے 7معاونتی آلات اور 17ہمت کارڈز تقسیم کیے اور حکومت پنجاب کے فلاحی اقدامات کو سراہا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال خانیوال محمد عمر رانا نے شرکاء کو وزیراعلیٰ پنجاب کے خصوصی افراد کے لیے جاری پروگرامز اور معاونتی سکیموں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔دریں اثنا، محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام موضع قتال پور، تحصیل کبیر والا میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد بھی کیا گیا۔ عمر میڈیکیئر اینڈ ویلفیئر سروسز کے تعاون سے منعقدہ کیمپ میں تقریباً 500 افراد مستفید ہوئے جبکہ 250مستحقین کا مفت طبی معائنہ کر کے انہیں مفت ادویات فراہم کی گئیں۔