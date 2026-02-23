بیٹوں نے باپ سے کروڑوں کی اراضی، مال مویشی ہتھیا لئے
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)نواحی علاقہ جملیرا میں بیٹوں نے پٹواری اور تحصیلدار کی ملی بھگت سے باپ کی170 کنال اراضی،ٹریکٹر، ٹرالہ،تھریشر اور 8 بھینسیں بٹور لیں
تفصیلات کے مطابق ساہوکا کے نواحی علاقہ جملیرا کے رہائشی بزرگ اکبر علی جب بیماری کی حالت میں تھا تو اسکے بیٹوں نے پٹواری اور تحصیلدار کی ملی بھگت سے 170 کنال اراضی، ٹریکٹر، ٹرالہ،تھریشر اور 8 بھینسیں جس کی مالیت کروڑوں روپے بنتی ہے ۔دھوکا دہی سے ہتھیالی اور بزرگ اکبر علی کو گھر سے نکال دیا۔بزگ شہری دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گیا ہے ۔بزرگ شہری کا کہنا ہے کہ میرے 3 بیٹوں محمد حسین، محمد حسن اور اللہ دتہ نے پٹواری اور تحصیلدار کے ساتھ ملی بھگت کرکے میرے انگوٹھے تب لگوائے جب میں شدید علیل تھا۔170 کنال زمین اپنے نام کرالی اور اپنی بہنوں کو بھی حصہ نہیں دیا۔بزرگ اکبر علی نے مزید میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ میرے بیٹوں نے میرے ساتھ اور میری بیٹوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے ۔بزرگ اکبر علی نے وزیر اعظم پنجاب،کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی استدعا کی ہے کہ الزام علیہان کے خلاف مقدمہ درج کرکے سخت قانونی کارروائی کی جائے اور 170 کنال زمین،مکان اور مندرجہ بالا مال مسروقہ سامان واپس کرایا جائے ۔