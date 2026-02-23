صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
وجھیانوالہ (نمہ نگار) یونین کونسل 8 وہاڑی کے لیے چک نمبر 60WB اور 58WB کی 4 کلو میٹر سڑک کی تعمیر کا باقاعدہ کام آج شروع کر دیا گیا ہے ۔

اس منصوبے کے لیے ساڑھے تین کروڑ روپے کی گرانٹ مختص کی گئی ہے ۔افتتاح کے موقع پر چیئرمین چودھری شفیق الرحمن کمبوہ، قاری عبد الطیف گجر، شیخ غلام قدیر، تجمل عباس مہدی، مولانا خضر حیات، چوہدری صابر حسین کمبوہ اور علاقہ کے معززین موجود تھے ۔ عوام نے مسلم لیگ ن کی حکومت اور MPAنعیم خان بھابھہ کو سراہا۔ چیئرمین شفیق الرحمن کمبوہ نے کہا کہ مسلم لیگ ن کی حکومت میں ترقیاتی کاموں کا دائرہ وسیع رہا ہے اور UC8 میں نئے ترقیاتی منصوبوں سے بے روزگاری میں کمی اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔

 

