سابق ایم پی اے اشرف خان رند کی پیپلز پارٹی میں شمولیت
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)سابق ایم پی اے و پارلیمانی سیکرٹری برائے آبپاشی اشرف خان رند کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت۔
تفصیل کے مطابق سابق ایم پی اے و پارلیمانی سیکرٹری برائے آبپاشی اشرف خان رند نے پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی جس پر پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے انہیں دوستوں سمیت خوش آمدید کہا ۔ تقریب میں تحصیل کوٹ ادو کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری غلام قاسم شہزاد، ضلع کوٹ ادو کے آرگنائزر چودھری حسن محمود، سٹی جنرل سیکرٹری فضل خان گورمانی اور پی وائی او جنوبی پنجاب کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات انجینئر واصف سمیت دیگر رہنماؤں نے اشرف خان رند کو پارٹی پرچم پیش کیا اور ان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔