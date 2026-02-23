صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوہر کا تشدد، بچے چھیننے کی کوشش، خاتون کی تحفظ کی اپیل

  • ملتان
وہاڑی (خبر نگار) تھانہ دانیوال کی حدود مسلم ٹاؤن میں رہائش پذیر میمونہ بی بی نے اپنے پانچ بچوں محمد فہد، محمد سعد، محمد عکاشہ،

محمد اسامہ اور بیٹی زہرا کے ہمراہ بتایا کہ ان کے شوہر قاری طارق شادی کے بعد سے انہیں بے وجہ تشدد کا نشانہ بناتے رہے ، تشدد سے تنگ آ کر شوہر سے علیحدگی اختیار کی اور بچوں کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہائش اختیار کی۔خاتون نے بتایا کہ بچوں کی کفالت کے لیے عدالت سے رجوع کیا مگر قاری طارق نے جھوٹ بول کر عدالت میں دعویٰ کیا کہ بچے اس کے پاس ہیں، اس کے بعد شوہر نے مختلف بدمعاشوں کے ذریعے بچوں کو چھیننے کی کوشش کی اور قریبی گھر میں بچوں کو بہلا کر سیلفیاں بنانے کی واردات بھی کی۔ بچوں نے کہا کہ وہ والد کے پاس نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہ انہیں اور والدہ کو مارتا تھا۔میمونہ بی بی نے وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب، آر پی او ملتان اور ڈی پی او وہاڑی سمیت دیگر حکام سے اپیل کی ہے کہ انہیں اور بچوں کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ظالم شوہر کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ بچوں کی حفاظت یقینی بن سکے ۔

 

