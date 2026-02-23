ضلع خانیوال میں 10نگہبان رمضان دسترخوان کا اہتمام
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر مخیر حضرات کے تعاون سے ضلع خانیوال میں 10 نگہبان رمضان دسترخوان کا اہتمام کیا گیا۔
سٹی پارک خانوال میں کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں نے شہریوں کے ساتھ روزہ افطار میں شرکت کی۔کمشنر عامر کریم خاں نے شہریوں میں گھل مل کر انتظامات کے بارے میں براہِ راست ان سے استفسار کیا۔ ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید اور ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے بھی دسترخوان میں شرکت کی اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ضلعی انتظامیہ کے افسر بھی اس موقع پر موجود تھے ۔کمشنر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ نگہبان دسترخوان کا مقصد مستحق افراد کو باعزت افطار فراہم کرنا ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ دسترخوان میں انتظامات تسلی بخش ہیں اور 3700سے زائد افراد افطار سے مستفید ہو رہے ہیں۔ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے کہا کہ دسترخوان میں فراہم کیا جانے والا کھانا معیاری اور باعزت ہے تاکہ روزہ دار عزت کے ساتھ افطار کر سکیں۔