وہاڑی میں غیر قانونی عمارتیں، شہری مشکلات میں اضافہ
وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی) شہر میں غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر اور تجاوزات نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے ۔
ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر نقشہ برانچز کی ملی بھگت سے شہر کی اہم سڑکیں سکڑ گئی ہیں جس کے باعث ٹریفک مسائل سنگین صورت اختیار کر چکے ہیں اور تجاوزات کے خاتمے کی کوششیں ناکام نظر آتی ہیں۔تازہ مثال غلہ منڈی کے سامنے بلال ناشتہ پوائنٹ کے اوپر زیرِ تعمیر عمارت ہے ، جہاں مقامی افراد کے مطابق رات کے اندھیرے اور اتوار کے روز بھی کام جاری رہتا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چھٹی کے دن اور رات کے اوقات میں کام جاری رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کہیں نہ کہیں سرکاری اہلکاروں کی چشم پوشی شامل ہے ۔محکمہ بلدیہ وہاڑی کا کہنا ہے کہ مذکورہ تعمیر ان کے نوٹس میں نہیں، جبکہ پیرا فورس حکام نے موقف اختیار کیا کہ نقشہ جات اور تعمیرات کے معاملات بلدیہ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ متضاد بیانات نے شہریوں میں تشویش پیدا کر دی ہے ۔شہری حلقوں کا مطالبہ ہے کہ نقشہ برانچز میں موجود مبینہ کرپٹ عناصر کے خلاف شفاف تحقیقات اور سخت کارروائی کی جائے تاکہ شہر کو تجاوزات اور بدانتظامی سے نجات دلائی جا سکے اور مستقبل میں کسی بھی آپریشن میں رکاوٹ نہ آئے ۔