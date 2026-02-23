صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
استاد کا12سالہ طالبعلم پر مبینہ تشد،مقدمہ درج

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)نجی سکول میں استاد کا12سالہ طالبعلم پر مبینہ تشدد، شدید زخمی کردیا۔پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

 تفصیل کے مطابق نجی پبلک سکول چک نمبر 152 میں سبق یاد نہ کرنے پر استاد کی جانب سے 12 سالہ طالبعلم محمد عبداللہ کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنانے کا واقعہ سامنے آیا ہے ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبعلم روزے کی حالت میں تھا تاہم مبینہ طور پر استاد نے غصے میں آکر اسے سخت سزا دی جس کے باعث بچے کی کمر پرتشدد کے واضح نشانات دیکھے گئے ،واقعہ کے بعد اہل خانہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے انصاف کامطالبہ کیا،دوسری طرف پولیس دائرہ دین پناہ نے بچے کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ۔اہل خانہ کا کہنا تھاذمہ دار کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

