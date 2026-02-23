صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
بنوں خودکش حملہ ،ذمہ داروں کو گرفتار کریں،سیاسی رہنما

وہاڑی، گگومنڈی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی، نامہ نگار) ممبر قومی اسمبلی و وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے کیبنٹ ڈویژن سید ساجد مہدی سلیم شاہ، سابق ایم این اے چودھری نذیر احمد آرائیں،

 ممبر صوبائی اسمبلی چوہدری محمد یوسف کسیلیہ اور سابق ایم پی اے سردار خالد محمود ڈوگر نے بنوں میں ہونے والے خودکش حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بزدلانہ کارروائی قرار دیا ہے ۔اپنے مشترکہ بیان میں رہنماؤں نے کہا کہ معصوم اور بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا کھلی دہشت گردی ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے ۔ انہوں نے شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور زخمیوں کو جلد صحت کاملہ نصیب کرے ۔رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے اور ایسی کارروائیاں قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتیں۔ انہوں نے سکیورٹی اداروں اور پاک فوج کے افسران و جوانوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک دشمن عناصر کے ناپاک عزائم ہر صورت ناکام بنائے جائیں گے ۔انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے ۔

 

