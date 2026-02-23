آلوکے کاشتکارکنگال ہوگئے ،خودکشیاں کرنے پرمجبور
وہاڑی، گگومنڈی(نمائندہ خصوصی،نامہ نگار) آلوکے کاشتکارکنگال،خودکشیاں کرنے پرمجبور۔ 65 کلوآلوکاتوڑا 3سے 4روپے میں فروخت، کاشتکار کوفی ایکڑدولاکھ سے زائد کا نقصان۔
کسانوں اے ایم اعجازچوہدری ودیگر کا حکومت سے بجلی کے بل معاف،کھادوں اورڈیزل کی قیمتیں کم کرنے کامطالبہ۔ تفصیلا ت کے مطابق مقامی آلوکے کاشتکاروں اے ایم اعجاز چوہدری، غلام عباس کھچی،چوہدری محمد انور آرائیں،ملک شبیر،غلام علی خان بدھ بلوچ،ملک شبیرودیگرنے بتایاکہ حالیہ آلوکی فصل نے کاشتکارو ں کوکنگال کرکے رکھ دیاہے اے ایم اعجازچوہدری نے بتایاکہ زمین کے ٹھیکے سمیت فی ایکڑآلوکی کاشت پر3سے ساڑھے تین لاکھ روپے لاگت آتی ہے جبکہ 65 کلو آلوکاتوڑامنڈی میں 300سے 400روپے میں فروخت ہورہاہے جس کی وجہ سے کسان اگلی فصل کی کاشت کیلئے مویشی ،زیوراورگھرکاسامان بیچ رہے ہیں کاشتکاروں نے وزیراعظم پاکستان میاں شہبازشریف سے بجلی کے بلوں کی معافی،کھادیں ،بیج،ڈیزل وزرعی ادویات کی قیمتوں میں کمی کئے جانے کامطالبہ کرتے ہوئے آلوکی ایکسپورٹ فوری کھولنے کامطالبہ کیاہے ۔