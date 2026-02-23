صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آلوکے کاشتکارکنگال ہوگئے ،خودکشیاں کرنے پرمجبور

  • ملتان
آلوکے کاشتکارکنگال ہوگئے ،خودکشیاں کرنے پرمجبور

وہاڑی، گگومنڈی(نمائندہ خصوصی،نامہ نگار) آلوکے کاشتکارکنگال،خودکشیاں کرنے پرمجبور۔ 65 کلوآلوکاتوڑا 3سے 4روپے میں فروخت، کاشتکار کوفی ایکڑدولاکھ سے زائد کا نقصان۔

کسانوں اے ایم اعجازچوہدری ودیگر کا حکومت سے بجلی کے بل معاف،کھادوں اورڈیزل کی قیمتیں کم کرنے کامطالبہ۔ تفصیلا ت کے مطابق مقامی آلوکے کاشتکاروں اے ایم اعجاز چوہدری، غلام عباس کھچی،چوہدری محمد انور آرائیں،ملک شبیر،غلام علی خان بدھ بلوچ،ملک شبیرودیگرنے بتایاکہ حالیہ آلوکی فصل نے کاشتکارو ں کوکنگال کرکے رکھ دیاہے اے ایم اعجازچوہدری نے بتایاکہ زمین کے ٹھیکے سمیت فی ایکڑآلوکی کاشت پر3سے ساڑھے تین لاکھ روپے لاگت آتی ہے جبکہ 65 کلو آلوکاتوڑامنڈی میں 300سے 400روپے میں فروخت ہورہاہے جس کی وجہ سے کسان اگلی فصل کی کاشت کیلئے مویشی ،زیوراورگھرکاسامان بیچ رہے ہیں کاشتکاروں نے وزیراعظم پاکستان میاں شہبازشریف سے بجلی کے بلوں کی معافی،کھادیں ،بیج،ڈیزل وزرعی ادویات کی قیمتوں میں کمی کئے جانے کامطالبہ کرتے ہوئے آلوکی ایکسپورٹ فوری کھولنے کامطالبہ کیاہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سپریم کورٹ ، بزرگ مجرم کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل

جڑواں شہروں میں بھکاریوں کیخلاف کریک ڈائون، 452گرفتار

اسلام آباد، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 5ون وہیلرز گرفتار

اسلام آباد میں سرچ آپریشنز ،86مشکوک افراد تھانے منتقل

طلبہ کی فلاح و بہبود،تعلیمی ترقی حکومت کی اولین ترجیح،فیصل راٹھور

دہشتگردی کے خاتمہ کیلئے قوم فوج کے ساتھ،گورنر پنجاب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ