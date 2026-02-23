شاعر سید سلمان گیلانی کے انتقال پراظہار افسوس
ماہڑہ (نامہ نگار)جمعیت علمائاسلام یونین کونسل ماہڑہ کے امیر جام محمد ایاز جنرل سیکرٹری مولانا انس یونس عثمانی نائب امیر حافظ رمضان سندیلہ سجاد احمد ساجد احسان الحق عابد محمد بلال نے معروف شاعر سید سلمان گیلانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے
مشترکہ تعزیتی پیغام میں کہا کہ سید سلمان گیلانی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم سلمان گیلانی اردو ادب کا ایک معتبر نام تھے جن کی نعتیہ کلام اور شاعری میں احساس کی گہرائی، فکر کی پختگی اور معاشرتی شعور نمایاں تھا۔انہوں نے کہا کہ وہ غم اور دکھ کی گھڑی میں سوگوار خاندان کے غم میں برابر کا شریک ہوں اللہ تعالیٰ سے سید سلمان گیلانی مرحوم کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کو اس ناقابل تلافی نقصان کو برداشت کرنے کیلئے صبرِ جمیل عطاء فرمانے کی دعا کی۔