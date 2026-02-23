صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاعر سید سلمان گیلانی کے انتقال پراظہار افسوس

  • ملتان
شاعر سید سلمان گیلانی کے انتقال پراظہار افسوس

ماہڑہ (نامہ نگار)جمعیت علمائاسلام یونین کونسل ماہڑہ کے امیر جام محمد ایاز جنرل سیکرٹری مولانا انس یونس عثمانی نائب امیر حافظ رمضان سندیلہ سجاد احمد ساجد احسان الحق عابد محمد بلال نے معروف شاعر سید سلمان گیلانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے

مشترکہ تعزیتی پیغام میں کہا کہ سید سلمان گیلانی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم سلمان گیلانی اردو ادب کا ایک معتبر نام تھے جن کی نعتیہ کلام اور شاعری میں احساس کی گہرائی، فکر کی پختگی اور معاشرتی شعور نمایاں تھا۔انہوں نے کہا کہ وہ غم اور دکھ کی گھڑی میں سوگوار خاندان کے غم میں برابر کا شریک ہوں اللہ تعالیٰ سے سید سلمان گیلانی مرحوم کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کو اس ناقابل تلافی نقصان کو برداشت کرنے کیلئے صبرِ جمیل عطاء فرمانے کی دعا کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ماہ صیام: سبزیوں پھلوں کے من مانے نرخ شہری پریشان

کوئی طالبعلم وسائل کمی پر تعلیم سے محروم نہیں رہے گا ، ذوالفقار چیمہ

ریٹائرڈ ہونے والے اساتذہ کے اعزاز امیں تقریب

چودھریاں والا، گلہ لال دین میں گندہ پانی کھڑا ہونے پر مشکلات

ڈپٹی کمشنر کا مختلف مقامات پر ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

فاطمۃ الزہراؓ کی زندگی خواتین کیلئے مشعل راہ ،وسیم الحسن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ