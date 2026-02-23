ایف ایس سی طالبعلم کو بلڈ کینسر، علاج کیلئے 40لاکھ درکار
سکندرآباد (نامہ نگار) شجاع آباد بستی شاہ پور ابھا کے رہائشی اشفاق کا جواں سالہ بیٹا محمد اخلاق جو ایف ایس سی کا طالب علم ہے بلڈ کینسر میں مبتلا ہو گیا،
ڈاکٹروں نے علاج اور کیمو تھراپی کے لیے 40 لاکھ روپے مانگ لئے ،غریب والدین نے بتایا کہ اب تک بیٹے کے علاج پر اپنی تمام جمع پونجی خرچ کر دی ہے اور مزید مہنگا علاج ممکن نہیں۔ہونہار طالب علم محمد اخلاق نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل کی ہے کہ ان کے علاج کا انتظام کیا جائے ۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مخیر حضرات سے بھی زندگی بچانے کے لیے مالی امداد کی درخواست کی ہے ۔ محمد اخلاق اس وقت نشتر ہسپتال میں زیر علاج ہے اور فوری علاج کی ضرورت ہے تاکہ ان کی صحت بہتر ہو سکے ۔