صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف ایس سی طالبعلم کو بلڈ کینسر، علاج کیلئے 40لاکھ درکار

  • ملتان
ایف ایس سی طالبعلم کو بلڈ کینسر، علاج کیلئے 40لاکھ درکار

سکندرآباد (نامہ نگار) شجاع آباد بستی شاہ پور ابھا کے رہائشی اشفاق کا جواں سالہ بیٹا محمد اخلاق جو ایف ایس سی کا طالب علم ہے بلڈ کینسر میں مبتلا ہو گیا،

ڈاکٹروں نے علاج اور کیمو تھراپی کے لیے 40 لاکھ روپے مانگ لئے ،غریب والدین نے بتایا کہ اب تک بیٹے کے علاج پر اپنی تمام جمع پونجی خرچ کر دی ہے اور مزید مہنگا علاج ممکن نہیں۔ہونہار طالب علم محمد اخلاق نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل کی ہے کہ ان کے علاج کا انتظام کیا جائے ۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مخیر حضرات سے بھی زندگی بچانے کے لیے مالی امداد کی درخواست کی ہے ۔ محمد اخلاق اس وقت نشتر ہسپتال میں زیر علاج ہے اور فوری علاج کی ضرورت ہے تاکہ ان کی صحت بہتر ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بچی سے بدفعلی کی کوشش کاملزم گرفتار

تربیتی اعتکاف کا سلسلہ جاری

ٹیچرز پنشن سے بھی محروم

بس سے منشیات برآمد

مقابلے میں2ڈاکو زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ