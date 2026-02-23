صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک فوج دہشتگردوں کا خاتمہ کر کے دم لے گی، اکبر علی

  ملتان
پاک فوج دہشتگردوں کا خاتمہ کر کے دم لے گی، اکبر علی

دوکوٹہ (نامہ نگار) تحصیل میلسی کی سیاسی و سماجی شخصیت چودھری اکبر علی نے کہا ہے کہ۔۔۔

پاک فوج کی بے مثال قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں ملک دشمن عناصر جلد نابود ہو جائیں گے ۔انہوں نے بنوں میں دہشت گردوں کی طرف سے فوجی قافلے پر حملے میں لیفٹیننٹ کرنل اور سپاہی کی شہادت کو بزدلانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی۔ چودھری اکبر علی نے کہا کہ ہمارے دشمن شاید بھول بیٹھے ہیں کہ ہماری فوج کبھی دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکی اور نہ ہی اب جھکے گی۔انہوں نے مزید کہا کہ پاک فوج دہشت گردوں کو چن چن کر ختم کرے گی اور ملک کو امن کا گہوارہ بنائے گی۔ قوم اپنی فوج کے ساتھ ہے اور انشائاللہ جلد دہشت گرد ناسوروں کا خاتمہ ہوگا، اور شہداء کی قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی۔

 

