ماہڑہ میں ہائی سکول کو ہائر سیکنڈری کا درجہ نہ مل سکا

  • ملتان
ماہڑہ میں ہائی سکول کو ہائر سیکنڈری کا درجہ نہ مل سکا

ماہڑہ (نامہ نگار)ماہڑ ہ میں بنیادی سہولتوں کا فقدان،ہائی سکول ماہڑہ کی بہترین تعلیمی کارکردگی اور کئی سال سے بہترین رزلٹ دینے کے باوجود ہائر سیکنڈری کا درجہ نہیں دیا گیا، اسی طرح گرلز ہائی سکول کی بھی یہی صورتحال ہے ،

ہائر سیکنڈری تک کلاسز نہ ہونے سے سینکڑوں طلبا و طالبات میٹرک کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ جاتے ہیں ،غریب والدین دو دراز دوسرے شہروں میں بچوں کے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ۔سینکڑوں طلبا و طالبات اپنی سواریوں پر ہائر کلاسز کی تعلیم کیلئے روہیلانوالی اور دوسرے شہروں میں جانے پر مجبور ہیں ۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کا مسئلہ بھی کافی گھمبیر ہے ،متعدد جگہوں پر سیوریج کا مسئلہ بھی ہے ۔عوامی وسماجی حلقوں نے منتخب نمائندوں سے استدعا کی ہے کہ دیرینہ اور بنیاد ی مسائل کو فوری حل کرایا جائے ۔ 

 

