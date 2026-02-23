پولیس کے مظالم سے نجات دلائی جائے ، کباڑ فروش خاتون
بورے والا (سٹی رپورٹر) کباڑ کا کاروبار کر کے بچوں کا پیٹ پالنے والی محنت کش خاتون نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بعض پولیس اہلکاروں پر بلاجواز چھاپوں، بچوں کی گرفتاری اور مبینہ بھتہ خوری کے الزامات عائد کر دئیے ۔
شازیہ بی بی سکنہ آئی بلاک بورے والا نے کہا کہ وہ پلاسٹک، بوتلیں اور دیگر کچرا جمع کر کے گزارا کرتی ہیں اور کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں۔ ان کے مطابق پپو نامی مخبر کی اطلاع پر سی سی ڈی کے کانسٹیبل امام علی شاہ دیگر اہلکاروں کے ہمراہ ان کے گھر اور کنڈے کی تلاشی لینے پہنچے ۔ کچھ برآمد نہ ہونے کے باوجود ان کے بیٹے اسد فرید اور بھائی کو حراست میں لیا گیا اور مبینہ طور پر رقم طلب کی گئی۔ خاتون کا کہنا تھا کہ کارروائی کے دوران ان سے بدتمیزی کی گئی اور قیمتی سامان بھی اٹھا لیا گیا۔انہوں نے مزید الزام عائد کیا کہ بعد ازاں مختلف اہلکاروں نے کئی مرتبہ گھر پر چھاپے مار کر بچوں کو ساتھ لے جا کر گھنٹوں بٹھائے رکھا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ نہ کوئی باقاعدہ مقدمہ درج کیا گیا اور نہ ہی بچوں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔شازیہ بی بی نے وزیراعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب، ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی پنجاب، آر پی او ملتان اور ڈی پی او وہاڑی کو دی گئی درخواستوں میں شفاف تحقیقات، مبینہ طور پر لی گئی تین لاکھ روپے رقم اور سونے کی بالیاں واپس دلوا کر انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔