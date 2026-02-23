پولیس کی معذور خاتون کو دہلیز پر انصاف کی یقین دہانی
بورے والا (سٹی رپورٹر)پولیس کی معذور خاتون کو دہلیز پر انصاف کی یقین دہانی،بااثر افراد کی جانب سے اراضی پر قبضے کی شکایت پر ایس ایچ او متاثرہ خاتون کے گھر پہنچ گئے ۔
نواحی گاؤں 439 ای بی کی رہائشی معذور خاتون نے بااثر افراد کی جانب سے اپنی اراضی پر قبضے کی کوشش اور دھمکیوں کی شکایت کی تھی، جسمانی معذوری کے باعث وہ تھانے آنے سے قاصر تھیں۔اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او تھانہ ماڈل ٹاؤون راؤ مہتاب عالم پولیس ٹیم کے ہمراہ خاتون کے گھر پہنچ گئے ،متاثرہ خاتون کا بیان ریکارڈ کیا اور معاملے کی مکمل میرٹ پر شفاف تحقیقات کی یقین دہانی کرائی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ذمہ دار افراد کے خلاف بلاامتیاز قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔