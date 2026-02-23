زکریا یونیورسٹی میں کچن گارڈن فیسٹیول کا انعقاد
ملتان (خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی کے شعبہ ہارٹیکلچر کے زیرِ اہتمام کچن گارڈن فیسٹیول کا شاندار انعقاد کیا گیا،
جس میں 300 سے زائد طلبہ و طالبات نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔فیسٹیول کے دوران مختلف اقسام کے سلاد کے سٹالز سجائے گئے ، جہاں طلبہ نے اپنی تیار کردہ غذائیت سے بھرپور ڈشز کی نمائش کی اور سلاد بنانے کا مقابلہ بھی منعقد ہوا۔ طلبہ نے تازہ سبزیوں اور پھلوں سے صحت بخش، متوازن اور دیدہ زیب سلاد تیار کر کے اپنی تخلیقی صلاحیت اور غذائی شعور کا عملی مظاہرہ کیا۔جیوری نے ذائقہ، غذائیت، صفائی اور پیشکش کی بنیاد پر نتائج کا اعلان کیا اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں شیلڈز اور اسناد تقسیم کی گئیں۔ تقریب کی سرپرستی چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر سفینہ ناز نے کی ۔