صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زکریا یونیورسٹی میں کچن گارڈن فیسٹیول کا انعقاد

  • ملتان
زکریا یونیورسٹی میں کچن گارڈن فیسٹیول کا انعقاد

ملتان (خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی کے شعبہ ہارٹیکلچر کے زیرِ اہتمام کچن گارڈن فیسٹیول کا شاندار انعقاد کیا گیا،

جس میں 300 سے زائد طلبہ و طالبات نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔فیسٹیول کے دوران مختلف اقسام کے سلاد کے سٹالز سجائے گئے ، جہاں طلبہ نے اپنی تیار کردہ غذائیت سے بھرپور ڈشز کی نمائش کی اور سلاد بنانے کا مقابلہ بھی منعقد ہوا۔ طلبہ نے تازہ سبزیوں اور پھلوں سے صحت بخش، متوازن اور دیدہ زیب سلاد تیار کر کے اپنی تخلیقی صلاحیت اور غذائی شعور کا عملی مظاہرہ کیا۔جیوری نے ذائقہ، غذائیت، صفائی اور پیشکش کی بنیاد پر نتائج کا اعلان کیا اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں شیلڈز اور اسناد تقسیم کی گئیں۔ تقریب کی سرپرستی چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر سفینہ ناز نے کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بچی سے بدفعلی کی کوشش کاملزم گرفتار

تربیتی اعتکاف کا سلسلہ جاری

ٹیچرز پنشن سے بھی محروم

بس سے منشیات برآمد

مقابلے میں2ڈاکو زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ