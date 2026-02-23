منافع خور مافیا متحرک ، انتظامیہ غائب ہوچکی،مفتی عامر
ملتان (کرائم رپورٹر)جمعیت علمائے اسلام ملتان کے ضلعی امیر مفتی عامر محمود، جنرل سیکرٹری نور خان ہانس ایڈووکیٹ، سرپرست حافظ محمد عمر شیخ اور ضلعی سیکرٹری اطلاعات رانا محمد سعید نے کہا ہے کہ۔۔۔
ماہِ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی منافع خور مافیا متحرک ہو گیا ہے ، جس کے باعث پھلوں، سبزیوں اور دیگر اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ روزہ دار شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں جبکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معاشی بدحالی نے سفید پوش طبقے کو پہلے ہی مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے ۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پیرا فورس کی کارروائیوں سے چھوٹے تاجر اور دکاندار بھی متاثر ہو رہے ہیں، جس سے ان کا کاروبار شدید دباؤ کا شکار ہے ۔انہوں نے الزام عائد کیا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے منافع خوروں کے خلاف مؤثر کارروائی دکھائی نہیں دے رہی اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی غیر فعال نظر آتی ہیں۔ انہوں نے صوبائی حکومت پنجاب، کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر ملتان سے مطالبہ کیا کہ چھوٹی بڑی شاہراہوں سمیت گلی محلوں اور کالونیوں میں گراں فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ عوامی بے چینی کا خاتمہ ہو سکے ۔رہنماؤں نے کہا کہ جمعیت علمائے اسلام شہریوں کے مسائل کے حل کے لئے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور ہر سطح پر آواز بلند کرتی رہے گی۔