حکومت کا فری سکل ٹریننگ پروگرام شروع کرنیکا فیصلہ

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)حکومت نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے فیل اور کمپارٹمنٹ طلبا و طالبات کے لئے فری سکل ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے ۔

 اس اقدام کا مقصد نوجوانوں کو ہنر مند بنا کر باعزت روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنا ہے ۔سرکاری اعلامیے کے مطابق تعلیمی بورڈز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ فیل ہونے والے طلبا کو ایس ایم ایس کے ذریعے مفت سکل کورسز سے آگاہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پروگرام کے تحت سکلز ڈویلپمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ ڈیپارٹمنٹ مختلف تکنیکی اور پیشہ ورانہ شعبوں میں مفت تربیت فراہم کرے گا۔طلبا و طالبات آن لائن رجسٹریشن کے ذریعے اپنی دلچسپی کے مطابق مختلف کورسز میں داخلہ لے سکیں گے۔

 

