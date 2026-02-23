صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مستقل نادہندگان سے سوفیصد ریکوری کی جائے ، شہزاد راعی

  • ملتان
مستقل نادہندگان سے سوفیصد ریکوری کی جائے ، شہزاد راعی

ملتان (خصوصی رپورٹر) چیف انجینئر (او اینڈ ایم) ڈسٹری بیوشن میپکو محمد شہزاد راعی نے ایک سال سے کم مدت والے مستقل نادہندگان سے سو فیصد ریکوری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے ۔

 انہوں نے کہا کہ فیلڈ سٹاف، سب ڈویژنل افسر اور ایگزیکٹو انجینئرز اپنی نگرانی میں خصوصی ریکوری مہم شروع کریں اور ڈیفالٹرز کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں لائیں۔بہاولنگر سرکل میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجٹڈ لاسز اور ریکوری میں بہتری مؤثر نگرانی، فیلڈ میں موجودگی اور نتیجہ خیز حکمت عملی سے ہی ممکن ہے ۔ غیر ضروری ٹرپنگ صارفین کے لئے مشکلات کا باعث بنتی ہے ، اس کی بنیادی وجوہات دور کر کے مستقل حل نکالا جائے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ لائنوں کے ساتھ درختوں کی کٹائی، پٹرولنگ، لوڈ بیلنسنگ، کنڈکٹر اور آلات کی بروقت مرمت اور فالٹس کی فوری درستگی یقینی بنائی جائے ۔ سب ڈویژنوں میں مینٹی نینس کے کام منظم اور دستاویزی انداز میں انجام دیے جائیں تاکہ تکنیکی خرابیوں سے بروقت نمٹا جا سکے ۔انہوں نے واضح کیا کہ ناقص کارکردگی یا غفلت کی صورت میں سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ سپرنٹنڈنگ انجینئر بہاولنگر سرکل خالد حسین سیال نے کارکردگی، ریکوری، بجٹڈ لاسز اور فیلڈ آپریشنز پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں متعلقہ افسروں نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر کا ناڑی کے برساتی نالے کا معائنہ

سلمان گیلانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار

آر پی او نے درخواستوں پر قانونی کاروائی کرکے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی

نگہبان کارڈ کی رقوم سے کٹوتی کر نے والے 5ریٹیلرز کیخلاف مقدمات درج

سہولیات کی فراہمی کیلئے حکومت ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ‘وزیرِ مملکت

موٹر سائیکلوں میں تصادم ، پیچھے سے ٹرالی نے دونوں کو کچل دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ