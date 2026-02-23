مستقل نادہندگان سے سوفیصد ریکوری کی جائے ، شہزاد راعی
ملتان (خصوصی رپورٹر) چیف انجینئر (او اینڈ ایم) ڈسٹری بیوشن میپکو محمد شہزاد راعی نے ایک سال سے کم مدت والے مستقل نادہندگان سے سو فیصد ریکوری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے ۔
انہوں نے کہا کہ فیلڈ سٹاف، سب ڈویژنل افسر اور ایگزیکٹو انجینئرز اپنی نگرانی میں خصوصی ریکوری مہم شروع کریں اور ڈیفالٹرز کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں لائیں۔بہاولنگر سرکل میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجٹڈ لاسز اور ریکوری میں بہتری مؤثر نگرانی، فیلڈ میں موجودگی اور نتیجہ خیز حکمت عملی سے ہی ممکن ہے ۔ غیر ضروری ٹرپنگ صارفین کے لئے مشکلات کا باعث بنتی ہے ، اس کی بنیادی وجوہات دور کر کے مستقل حل نکالا جائے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ لائنوں کے ساتھ درختوں کی کٹائی، پٹرولنگ، لوڈ بیلنسنگ، کنڈکٹر اور آلات کی بروقت مرمت اور فالٹس کی فوری درستگی یقینی بنائی جائے ۔ سب ڈویژنوں میں مینٹی نینس کے کام منظم اور دستاویزی انداز میں انجام دیے جائیں تاکہ تکنیکی خرابیوں سے بروقت نمٹا جا سکے ۔انہوں نے واضح کیا کہ ناقص کارکردگی یا غفلت کی صورت میں سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ سپرنٹنڈنگ انجینئر بہاولنگر سرکل خالد حسین سیال نے کارکردگی، ریکوری، بجٹڈ لاسز اور فیلڈ آپریشنز پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں متعلقہ افسروں نے شرکت کی۔