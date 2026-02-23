رمضان المبارک میں فول پروف سکیورٹی پلان تشکیل
ملتان (کرائم رپورٹر)ماہِ رمضان المبارک خصوصاً ایامِ شہادت حضرت علیؓ اور شب لیلۃ القدر کے موقع پر فول پروف سکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کے لئے چیئرمین امورِ عزاداری شیعہ میانی ملتان سید ظہور حسین شمسی کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس تین رمضان المبارک بروز ہفتہ شام آٹھ بجے ان کے ڈیرے پر ہوا جس میں کمیٹی ارکان، رضاکاروں کے نمائندگان اور مقامی انتظامیہ نے شرکت کی۔تھانہ صدر ملتان کے ایس ایچ او اسد بن سعید نے خصوصی شرکت کرتے ہوئے سکیورٹی پلان پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں مجالس اور جلوسوں کے روٹس، داخلی و خارجی راستوں کی نگرانی، پارکنگ پلان، روشنی کے انتظامات، سی سی ٹی وی کیمروں کی مانیٹرنگ اور رضاکاروں کی ذمہ داریوں کا جائزہ لیا گیا۔سید ظہور حسین شمسی نے کہا کہ مقدس ایام میں امن و امان کا قیام اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے رضاکاروں کو ہدایت کی کہ وہ پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور اپنی ڈیوٹیاں نظم و ضبط کے ساتھ انجام دیں۔ اجلاس میں مختلف شعبوں کے لئے ذمہ داران مقرر کرتے ہوئے ڈیوٹیاں بھی تفویض کی گئیں۔ایس ایچ او اسد بن سعید نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ حساس ایام میں پولیس ہائی الرٹ رہے گی اور اضافی نفری تعینات کی جائے گی تاکہ شہریوں کو پرامن ماحول فراہم کیا جا سکے ۔