جنوبی پنجاب سیکرٹریٹ میں جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا
ملتان (وقائع نگار خصوصی) جنوبی پنجاب سیکرٹریٹ میں جامع مسجد کا سنگ بنیاد ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی نے رکھا۔۔۔
تقریب میں ایڈیشنل سیکریٹری ظہور حسین بھٹہ، ڈپٹی سیکریٹری اور ایکسین محکمہ بلڈنگ سمیت دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ملکی سلامتی اور تعمیر و ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے کہا کہ جامع مسجد کے تعمیراتی کام کا آغاز ترجیحی بنیادوں پر کیا جائے گا اور منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نئی عمارت کے احاطے میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ جامع مسجد کو جلد از جلد تعمیر کروایا جائے گا تاکہ سیکرٹریٹ میں ملازمین اور عوام کے لیے عبادت کے مناسب انتظامات فراہم کیے جا سکیں ۔اور مسجد سیکرٹریٹ کی خوبصورتی میں اضافہ کا باعث بنے ۔