سی پی ایس پی کے سابق افسرکی درخواست پر 30 روز میں فیصلہ کرنیکی ہدایت
ملتان (کورٹ رپورٹر) لاہور ہائی کورٹ ملتان بنچ نے کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان (سی پی ایس پی) کے ۔۔
سابق ڈپٹی جوائنٹ کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر ایم سجاد مسعود کی درخواست نمٹا دی اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ زیرِ التوا درخواست پر 30 روز کے اندر فیصلہ کریں۔درخواست گزار نے عدالت میں بتایا کہ وہ 24 دسمبر 2020 سے سی پی ایس پی ریجنل سینٹر ملتان میں خدمات انجام دے رہے تھے اور ان کے خلاف کوئی شکایت ریکارڈ پر نہیں تھی۔ 26 فروری 2025 کو ایف سی پی ایس پارٹ ٹو کے امتحان کے دوران مبینہ بدانتظامی کی اطلاع ملی، جس پر انہوں نے چیف انویجی لیٹر کو رپورٹ درج کرنے کا مشورہ دیا مگر رپورٹ درج نہ ہوئی۔