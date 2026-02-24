صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی پی ایس پی کے سابق افسرکی درخواست پر 30 روز میں فیصلہ کرنیکی ہدایت

  • ملتان
سی پی ایس پی کے سابق افسرکی درخواست پر 30 روز میں فیصلہ کرنیکی ہدایت

ملتان (کورٹ رپورٹر) لاہور ہائی کورٹ ملتان بنچ نے کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان (سی پی ایس پی) کے ۔۔

سابق ڈپٹی جوائنٹ کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر ایم سجاد مسعود کی درخواست نمٹا دی اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ زیرِ التوا درخواست پر 30 روز کے اندر فیصلہ کریں۔درخواست گزار نے عدالت میں بتایا کہ وہ 24 دسمبر 2020 سے سی پی ایس پی ریجنل سینٹر ملتان میں خدمات انجام دے رہے تھے اور ان کے خلاف کوئی شکایت ریکارڈ پر نہیں تھی۔ 26 فروری 2025 کو ایف سی پی ایس پارٹ ٹو کے امتحان کے دوران مبینہ بدانتظامی کی اطلاع ملی، جس پر انہوں نے چیف انویجی لیٹر کو رپورٹ درج کرنے کا مشورہ دیا مگر رپورٹ درج نہ ہوئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

متعلقہ افسران کو نئے قانونی نکات سے مکمل آگاہ کیا جائے ،کمشنر

رمضان سہولت بازار، نگہبان دستر خوان کے انتظامات اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ

ڈپٹی کمشنر کازیرِ تعمیر گورنمنٹ انگلش میڈیم پرائمری سکول کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا میں کنٹرولر امتحانات کے زیرِ اہتمام تقریب

ڈاکٹر ہارون الرشید کی نماز جنازہ ،سرکاری اعزاز کیساتھ سپردخاک

خوشاب کے ایک ریٹیلر شاویز افغانی کو قانون کی گرفت میں لے لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس